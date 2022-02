Koroona laastab noortesporti

Nädalavahetusel kogunesid Eesti kergejõustikutipud Lasnamäe halli, et mõõtu võtta talvistel karikavõistlustel. Ehkki siinsed atleedid saavutasid mitu säravat tulemust, tõdesid Pärnu spordikooli treenerid, et praegu on noorte hulgas põhiteema viiruse levik ja sellega toimetulek.