Noored autorid kujutavad võõrast kodusena ja vastupidi

Kahe autori teoseid ühendav märksõna on “mustrid” – nii need, mis kantakse kangale, kui need, mis kanduvad ühelt põlvkonnalt teisele. Haagenseni teoste aluseks on tema vanaema loodud, Austraalia loodusest inspireeritud kangamustrid, millele ta on ­lisanud oma mustri. Kerge kujutab oma tikanditel üldistatud maastikke.