Ehituse ABC Pärnu kaupluse juhataja Sulev Tõnissoo ütles, et tõeliseks hitttooteks on kujunenud näiteks graniitliiv ja sool, millest on suur puudus. “Libetusetõrjeks kasutatav sool on meil juba nädalapäevad otsas,” tõi ta näite ja lisas, et seda pole ka kuskilt juurde tellida.