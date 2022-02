Laste seksuaalse väärkohtlemise eesriie on läbipaistev, see toimub igaühe silme all

Need on vaid paar üksikut See Pole Okei Instagrami-kontole (sotsiaalmeediakanal, mis avaldab naistele saadetud ebasündsaid ja nilbeid sõnumeid) laekunud näidet sellest, kuidas noored alles vanemas eas taipavad, et neid on lapsena seksuaalselt väärkoheldud või ära kasutatud. Justiitsministeeriumi 2020. aasta uuringu kohaselt on 45 protsenti 16–26aastastest Eesti noortest langenud vähemalt korra seksuaalse ahistamise või seksuaalvägivalla ohvriks.