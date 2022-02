“Väikese ääremängija kohale kutsusin kandidaadiks Kurbase ja Konontšuki,” ütles peatreener. “Põhjuseks asjaolu, et puuduvad Henri Drell ja Sander Raieste. Kurbase paranemine seljavigastusest võttis aega, viimasel kuul on tema vorm läinud paremaks. Joonas Riismaa osales sügiseses koondiseaknaski, kuid ei saanud veel mängida. Ta on Pistoia meeskonnaga Itaalia tugevuselt teises liigas mänginud hästi ja võib-olla saab ta seekord oma võimaluse.”