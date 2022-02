Hiljuti autoavariisse sattunud sportlane tuli karikavõitjaks

“Karikavõistlustel loevad vaid esikohad, punkte seal ei jahita,” rääkis Lembit, kelle hinnangul on tal usku, et noored tegijad lähevad kevade poole veel paremaks. “Madleen kuulub alles U16 vanuserühma, ent tal pole vastaseid mõni aasta vanemategi seas. Kõplas on kõvasti harjutanud ja teeb tubli noore mehena pidevalt edusamme,” jutustas teenekas treener, lootes noorelt spordimehelt peagi eaklassi EM-normi 62.50 alistamist.