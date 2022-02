“Ehk nagu Nietzschegi läbi Zarathustra suu läbi ütles: igaühes meist on peidus laps, kes tahab mängida, äratage ta üles!” lausub näituse kuraator Mark Soosaar.

Robin Nõgisto (sünd 1992) ja Pusa (1979) maalide värvipillerkaar mõjub külastajale niisama ­vitamiinirikkalt nagu värskelt pressitud apelsinimahl, kui õues valitsevast talvisest kargusest maja ­välisuksest sisse ja trepist üles astud. Ja kindlasti on see näitus, mis võiks nooremate inimestegi tähelepanu tõmmata, sest igav siin ei hakka ja vaadata on nii palju.