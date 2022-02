Aga Lihula katlamaja on riigis esimene ja ainus­, mis kasutab kütteperioodil rohtset biomassi, sadu tonne Matsalu rahvuspargist ­Kasari luhalt tehtud heina. Näidisprojekt – nii võib öelda siiani, sest järeletegijaid kaugküttevõrgus pole teada. Taanil, Poolal ja mõnel teiselgi riigil on viljapõhu põletamise kogemus, Saksamaa võiks lisada heinabrikettide teabe. ­Lihulas on uudistamas käinud Poola põllumehi, Soome metsamehi ja keda kõiki veel ning siin on löödud ühe hoobiga mitu kärbest.