“Kui midagi positiivset otsida, siis sain omas tempos sõita. Päris raske on pingutada sellistes oludes, samal ajal huvitav,” tõdes Alev, kes oma vahetuses võttis hiinlasele ja kanadalasele pisut järele. “Siin on väga pikad tõusud: esimene ring ei näinud kedagi, teisel nägi natuke ja kolmandal juba rohkem. See oli pisike võit. Ega praegu see kompott ehk olümpia hästi maitse. 50 kilomeetrit on veel tulekul, mõtted on juba sellel. Saab raske olema.”