Soome koondise määrdepealik Marek Sander: Olümpia alguses läksime suuskadega alt

“Kui olümpia lõpeb, olen teinud 49 päeva jutti tööd,” tõdes Sander Eesti aja järgi esmaspäeva varahommikul, kui leidis siinkirjutajale pisut aega. Nädala esimene päev oli laskesuusatajatele küll võistlusvaba, aga see ei tähenda, et määrdemehed istuksid, käed rüpes. “Siin on väga töine: vaba päeva meil ei eksisteeri ja kaheksa tunniga me tavaliselt hakkama ei saa, tööpäevad on 10–12tunnised.”