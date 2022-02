Lehelugeja ja Eesti lipu seltsi liige Enn Lüdig juhtis toimetusele saadetud kirjas väga õigesti tähelepanu viimaste aastate suundumusele, et sel tähtsal päeval ­lehvib riigi sünnilinnas aina vähem ­trikoloore. Unustatakse tihti sedagi, et pärnakad võiksid, tegelikult suisa peaksid riigilipu heiskama päev varemgi, 23. veebruaril. Nagu me kõik teame, luges just sel kuupäeval Maapäeva pärnakast esindaja Hugo Kuusner Endla seltsimaja rõdul esimest korda rahvale ette iseseisvusmani­festi.