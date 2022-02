Huvikooli lapsed tähistavad riigi sünnipäeva lauldes

“Elame ajal, kui kõik on nii õhkõrn ja muutumises ning häid kohtumisi on olnud järjest vähem,” nentis erakooli arendusjuht Heli Tammsalu. “Sellepärast valisimegi helilooja Priit Pajusaare loomingust inspireeritud kontserdi pealkirjaks “Heade kohtumiste laulud”.”

Jana Tringi erakool koos vabahariduskeskusega on Eesti Vabariigi aastapäeva eel rõõmustanud publikut 2015. aastast ja seekordne on seitsmes ühistervitus kodumaale. Läinud aastal jäi traditsiooniline kontsertetendus ära koroonapiirangute tõttu. Kontsertidel on läbiv teema ja repertuaari keskmes üks kodumaine helilooja, kelle loomingut tutvustades avardub publikule meie kultuurilugugi.