Külaots triumfeeris tippude turniiril

“Male on suures osas kolinud netti. Selle kohta, on see hea või halb, võib igaühel olla oma arvamus, aga just nii see on. Teistmoodi kohalolek on malelaua taga. Aga mängud võivad olla väga tõsised!” kirjutas suurmeister ühismeedias. “Eesti parimatel oli taas võimalus selles nokaut-formaadis mõõtu võtta. Huvitav ja motiveeriv võimalus ise on juba suur asi. Need, kes turniiri jälgisid, ei pidanud pettuma. Pinget ei olnud vähe. Seekord õnnestus viimasena ellu jääda ja turniir võita.”