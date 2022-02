Lõviklubi otsib maailmaparandajaid

Tegemist on ühekordse stipendiumiga, mille suurus on 250 eurot, ja tänavu antakse neid nälja kuni kolm. Stipendiumi pälvib kuni 19aastane Pärnu linna või maakonna noor või noorterühm, kes on olnud ettevõtlik, märkav ja hooliv ja kelle tegutsemine on ajendatud mõtteviisist „Mina (meie) saan (saame) oma tegudega maailma paremaks muuta”. Tingimus on, et nende tegudel oleks tajutav tulemus.

Oodatud on need teod, mis on äramärkimist väärt, sest on ulatatud abikäsi. Näiteks toepakkumine sõbrale või kaaslasele, kes ei oska leida väljapääsu oma keeruliseks kujunenud elusituatsioonist. On aidatud leida lahendusi, mis on abiks kergesti haavatavale, probleemses suhtes olijale, oldud abiks eakatele.

Maailmaparandaja on ka noor, kes märkab ja kas oskab või soovib kompetentse spetsialisti abil abivajaja olukorda parandada, tahab maailma paremaks muuta.

“Paraku, alati ei piisa oma oskustest ega võimalustest ning olulisim on, et on märgatud ja on soov aidata lahendust kellegi abil leida,” ütles LC Pärnu Koidula president Kaja Grak. Tema sõnutsi on lõviklubi aastaid tunnustanud tublisid õppureid ja silmapaistva lähenemisega lasteaiakasvatajaid, ent tänavu otsustati stipendiumi saajate ringi laiendada, et märgata teisigi suure südame ja avala hingega noori.

“Tõuke andis mu enda kogemus politseimajast, kuhu kaks sõbrannat tulid uurima, kuidas aidata sõbrannat, kes oli sattunud vägivaldsesse sõltuvussuhtesse,” seletas Grak. “Pidasin klubikaaslastega aru ja leidsime, et oleme liiga vähe tunnustanud neid noori, kes oskavad märgata ja hoolivad oma kaaslastest.”

Kandidaatide esitamise vorm on vaba, oluline on tehtut hästi kirjeldada ja kandidatuuri põhjendada.