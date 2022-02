Teedel on libedaoht

Varahommikul on teekatted põhi- ja tugimaanteedel valdavalt soolaniisked, kuid öö jooksul on olnud soodsad tingimused härmatise tekkeks, seda eriti Põhja- ja Lääne-Eestis. Üle riigi võib esineda jäiseid teelõike, eriti väiksematel teedel.

Õhutemperatuur on kõikjal plusspoolel, kuid teepinna temperatuurid on alla nulli, mistõttu on kohati väga libedad suuremadki teed.