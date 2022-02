Räägitakse, et üks pilt räägib rohkem kui tuhat sõna. Üsna tihti, kuid mitte alati, see nii ongi. Pärnu Postimehe fotograafi Urmas Luige novembris sündinud jäädvustus Lihulas toimunud Pärnumaa ja Läänemaa meistrivõistlustelt maadluses on aga kindlasti üks nende hulgast, kus lugu rullub lahti nii, et sõnu justkui polegi vaja.