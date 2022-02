Kui esialgu seadis riik sihi viia kiire ehk kiirusega vähemalt 30 megabitti sekundis (Mbit/s) ühendus kõigi inimesteni 2015. aastaks, siis nüüd tuleb leppida juba 2030. aastaga – nii on kirjas arengukavas “Eesti digiühiskond 2030”.

Eesmärkidest mahajäämise üks põhjusi on, et majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil ega tarbijakaitse- ja tehnilise järelevalve ametil pole aimu inimeste vajadustest. Nii on juurdepääsuühendusi ehitatud sinnagi, kus selleks vajadust pole.