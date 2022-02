Alvar Johannes Alev lõpetas olümpia 36. kohaga

61 sportlase hulgas oli stardis üks eestlanegi: numbri 47 all võistelnud pärnumaalane Alev. Rinnanumbreid jagati FIS-punktide alusel.

Favoriidid olid norralased Johannes Høsflot Klæbo ja Hans Crister Holund ning venelane Aleksandr Bolšunov. Neli aastat tagasi Pyeongchangi olümpiamaratonil triumfeerinud Iivo Niskanen teatas, et temale on Pekingist küll ja starti ei tule: soomlane on Hiinast teeninud kulla, hõbeda ja pronksi.