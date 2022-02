Koonga elanik Erik Lidmets Lääneranna vallavanema Ene Tähega arutlemas, kuidas leida võimalusi, et kool jätkaks senisel kujul. FOTO: Urmas Luik

Kell on juba seitse õhtul, aga Koonga kooli esine parkla autodest tulvil. Lapsevanemad, hoolekodu ja kogukonna liikmed on tulnud võitlema kooli vanema põhikooliastme säilimise eest. Meeleolu kooli suures saalis on enne arutelu vallaametnikega valdavalt murelik ja rusuv.