Ettevõtte juht Jaanus Luberg puhkab mägedes lennates

Tallinnast 110 kilomeetri kau­gusel Vändras murrab Jaanus Luberg müüti, nagu oleks ettevõtlus võimalik vaid pealinna külje all, sest seal liigub raha ja jätkub tööjõudu. Rahvusvahelise haardega OÜ MS Balti Trafo ligemale 150 töötaja valmistatud induktiivkompo­nente, väiketransformaatoreid ja toiteelemente vajavad auto-, laeva- ja lennukitööstus, neid kasutatakse meditsiiniseadmetes, tuule­generaatorites, liftides. Ega ettevõtte juhataja isegi täpselt tea, kus kõiki neid osi vajatakse, sest välismaised partnerid paigutavad need oma kaubamärgiga toodetesse. Aga seda teab ta küll, et kohviaparaadis on ringiga ­tagasi siin valminud komponent.