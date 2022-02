Ukraina siinsed töölised püüavad pere sõjapakku tuua

Tihemetsas tegutseva osaühingu Helmetal IMS 100 töötajast 35–40 on Ukraina päritolu. Ettevõtte direktori Vitali Kanguri teada ei kavatse keegi neist praegu Ukrainasse naasta. Küll on töötajaid suundunud Poola piirile, et oma pere ära tuua, aga on poolelt teelt tagasi pööranud. Põhjusel, et praegu pole võimalik inimesi üle piiri toimetada.