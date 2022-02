“Märtsis algab Eesti jalgpallihooaeg, aga kogu maailma pilgud on suunatud Ukraina inimeste kannatuste suunas. Kutsume jalgpalliüldsust üles ukrainlasi aitama. Mina luban, et iga värava eest, mis ma märtsis löön, annetan kümme eurot Ukraina Punasele Ristile,” rääkis Õismets.

Kampaaniaga on liitunud veel mitu esiliigas palliva PJK mängijat. One Goali loodetakse kaasata teisigi Eesti klubisid ja mängijaid. Täpse sihtasutuse ja annetuse suuruse suhtes jäetakse osalejatele vabad käed. Samuti on oodatud osalema fännid, kes soovivad annetusi teha näiteks iga oma lemmikklubi löödud värava eest.