Vapruse hooaeg algab kolme kõva pähkliga

“Eesmärk on meistriliigasse püsima jääda,” sõnastas Vapruse kapten Magnus Villota suvepealinna tiimi selle hooaja lühikese, aga konkreetse sihi. “Kui saavutame rohkem, on see präänik.”

“Minu Vapruses oldud ülejäänud ajaga on vahe väga suur. On tehtud nende aastate üks raskemaid ettevalmistusperioode: trenne ja jooksmist on olnud kõvasti rohkem,” kirjeldas Villota muudatusi, mida uus loots on treeningutele toonud.