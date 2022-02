Vastlaliugu lastakse kasina lume kiuste

Strandi müügiosakonna juhi Kristel Kaubi sõnutsi korraldavad nad meeleoluka kogu pere vastlapäeva. “Pakutakse vastlasuppi ja kuklit, saab ponisõitu teha ning lammast ja jänkut patsutada,” selgitas Kaubi. Ta lubas, et kui just viimanegi lumi ära ei sula, tehakse lastele saanisõitegi. “Väikene liumägi on meil ka veel,” lisas Kaubi, et vastlapäeval tegevust jagub.