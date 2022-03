Legendaarne aastajooksude sari sai uue korraldaja

Esimest korda 1985. aastal organiseeritud ja idamaade kalendrile pühendatud sari toimub tänavu tiigriaasta egiidi all, kutsudes kevadsuvisel hooajal teisipäeviti rahvast liikuma – käima või jooksma – suvepealinna kaunitesse paikadesse.

Seni sarja korraldanud klubi Tervisesport esindaja Silvia Neeme ütles, et tema süda on rahul. “On väga tähtis, et pärnumaalastele aastakümneid rõõmu valmistanud jooksud jätkuvad, sest siin käib rahvast Kilingi-Nõmmest, Vändrast, igalt poolt mujaltki,” teadis pikaaegne eestvedaja.

Kahe Silla klubi spordiürituste peakorraldaja Vahur Mäe sõnutsi jäänuks üritus ära, kui seda üle poleks võetud. “Meil on meeskonna ja kogemusena tugev potentsiaal, et sarja kõrgel tasemel korraldada. Üha enam lähevad kohalikele kogukondadele korda väiksemad üritused, seevastu suurte sündmuste taastumine viiruse-eelsele tasemele võib aega võtta mitu aastat. Sestap laiendame oma tegevust, et kohalikele rõõmu pakkuda ja vahepeal tekkinud tühimikku täita,” rääkis eestvedaja.

Tänavu lipatakse kokku üheksal korral – kolmes asukohas, igaühes kolm korda. 3. mail alustatakse Pärnu Vallikäärus ja hooaja võtab 23. augustil kokku viimane etapp Reiu-Raeküla männikus. Vahepeal põigatakse randagi, kus mööda liiva silgatakse rannapromenaadi otsast muulini ja tagasi.

“Distantsid jätame paika – 1500, 3000 ja 5000 meetrit, nagu vanasti –, niisamuti kaks asukohta,” kinnitas Mäe, kelle sõnutsi otsustati varem Niidupargis peetud etapid tuua sealselt kitsalt ja konarlikult maastikult kaunisse Vallikääru. “Seal paneme stardi- ja finišiala püsti esinemislava asukohta. Rahvas teeb käärule tiiru peale, finišeerides legendaarse linnaarhitekti Olev Siinmaa kuju valvsa pilgu all.”

Priit Neeme on aastakümneid noori aastajooksjaid rajale saatnud. FOTO: Elise Saarna

Korraldustiimi kuulub endiselt kergejõustiku grand old man Priit Neeme, kes on ametis kohtunikuna ja mikrofoni taga. Neeme on aastajooksude sarja juures olnud selle sünnist.

Samaks jäetakse seni toiminud punktiarvestuse põhimõttedki: igast asukohast läheb kirja üks kohustuslik ja ülejäänud etappide peale kolm paremat tulemust.

Vanuseklasse on kokku 11: noorimad võtavad mõõtu alla 12- ja vanimad üle 70aastaste seas. Jooksude ajavõtt toimub elektrooniliselt rinnanumbri külge kinnitatud kiibi kaudu. Kõik, kes teevad kaasa kuus etappi, saavad unikaalse tiigrimotiiviga medali.