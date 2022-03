Ikla piiripunkti kaudu Eestisse saabunud sõjapõgenikel on enamasti peavari olemas ja tuttavad ootamas

Pühapäeva hommikust saati kontrollitakse Ikla piiripunktis Eestisse saabuvaid autosid. Lauskontroll see siiski pole, riiki sisenejad suunatakse kõrvale valikuliselt. Ajaga, mil pistelist kontrolli on tehtud, ehk siis paari päevaga on piiripunktis tegutsevad politseinikud suhelnud juba ligikaudu poole tuhande Ukrainast sõja eest pageva inimesega.