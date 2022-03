“Viska leili, leil on tervisele hea” ehk Saunaring maakonna valdades

Pärnumaa saunade ülevaate pealkiri on laenatud Meie Mehe laulust ­“Viska leili”, kus “laupäev jõudnud kätte, võtaks miskit ette, hing ja ihu ihkab head ...”. Loomulikult ei pea vihtlemiseks ootama nädalalõppu, et sauna­ahju kütta ja leili visates kondid pehmeks ning pea klaariks saada. Saunateema on eriti tuline Saarde vallas ja jätnud ühismeediast ärgitust saanud amet­like uudistekanalite kaudu mulje, nagu Eestis peale Kilingi-Nõmme ja Tihe­metsa sauna muid ihuharimiskohti enam polekski. Aga on küll ja Vana-­Võrumaa suitsusaun ehk savvu­sann on kantud üleilmse UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnime­kirja.