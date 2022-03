Pärnu elanik Lembi Uritam sõnas, et ta ei ole küll kokku löönud, kui palju ta aastas ravimitele kulutab, kuid tunnistas, et seda on liiga palju. ­“Põdesin rinnavähki ja ravi oli igavesti kallis,” tõdes Uritam. Enda sõnutsi tarvitab ta ravimeid ka jalgade närvipõletiku vastu ja on viimastel aastatel mitut erinevat ravimit katsetama pidanud. “Gabagammat anti mulle alguses, see tegi mind kümme kilo paksemaks, ja viimased närvirohud viisid juuksed peast ära. Kõik arstid olen läbi käinud ja keegi pole aidanud,” märkis Uritam. “Üür ka vaja maksta ju, muudkui ­panevad hinda juurde,” lisas ta.