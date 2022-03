Praegune sündimus (1,5–1,6 last sünnituseas naise kohta) tähendab kasvavat töökäte puudust tööturul. Tühipalja loosungiga “Naised sünnitama!” olukorda ei paranda. See on omaette teema, miks me järjest kaugeneme rahvastiku taastootmiseks vajalikust 2,1 sünnist naise kohta. Siin vaid lühike viide mõnele põhjusele: hilisem esmasünnituse aeg, kasvav ebakindlus peresuhetes, naudingukultus ja iseendale elamine, lapse libisemine kodusest kasvatusest sotsiaalmeedia mõjuvälja.