Endla lavale jõuab ebatavaline meekarva esimese armastuse lugu

Mesilased moodustavad uskumatult kohusetundliku kogukonna, kus kõik toimib, ilma et peaks ülearu vaidlema või mõtlema, instinkti ajel. Infot külluslike marjamaade-õieväljade kohta jagavad mesilinnud üksteisele tantsides. Kui kärjekannukupu alt koorub noor mesilasema, on selles kogukonnas täiesti normaalne, et vana ja noore vahel tekib võistlus ning tugevam tapab nõrgema, sest korraga saab tarus järglasi muneda vaid üks ema.