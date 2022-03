Sõjaga kaasnev kartus ja mõte, et meie võime olla järgmised, on pehmelt öeldes hirmutavad. ­Samal ajal on see hirm pannud mind mõtlema, mis on elus päriselt oluline, ja olema tänulik.

Vaatan hoopis teise pilguga meie sinimustvalget õues lehvimas. Meie hümn kõlab ilusamini kui kunagi varem. Meid ümbritsev looduski tundub imetabane, ehkki ilmselt sõjavälisel ajal ma kiruksin ja vannuksin, et millal kord see lumi ära sulab. Täna ma sellest ei hooli. Tunnen rõõmu, et saan rahulikult tänaval jalutada, hingata värsket õhku ja ­nautida päikesepaistet näol. Olen tänulik, et sõja ees tekkinud hirm on kõigest emotsioon ja ma ei pea päriselt kuulirahe alt põgenema ja muretsema, kas mu lähedased on kaitstud.

Ukrainas toimuv on näidanud, et meie, eestlased, pole nii külmad ja endassetõmbunud midagi. Kui ikka häda käes, siis aidatakse nii, kuidas osatakse. Ja mitte ainult Eestis, vaid üle kogu maailma! On rõõm ­näha, kui paljud Ukrainale kaasa elavad, ukrainlasi aitavad ja toetavad.

Sõda on näidanud, et koos me oleme tugevad. Koos leiame lahendusi ja saame aidata neid, kel ­praegu puudub see võimalus. Miks mitte suunata sõjaga seonduvad hirmud ja muremõtted hoopis millegi ärategemiseks? Ehk saame ukrainlasi peale raha ülekandmise veel kuidagi aidata? Viise on ju palju. Näiteks täna kell 14 korraldavad Pärnu ­muusikud Iseseisvuse väljakul heategevuskont­serdi, et koguda Ukrainale esmaabivahendite ja sidumismaterjalide ostuks raha. Pärnu neiud aga tegid ­Ukraina muusikapalast eestikeelse uusversiooni, et näidata oma toetust ukrainlastele.