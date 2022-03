Bálint Pörneczi mustvalge fotoseeria “Figuurid” võitis 2015. aastal Pariisi fotonäituse auhinna “Photo press zoom” (“Salon de la Photo 2015”) ning Eestis ja Pärnus näeb seda Liszti instituudi ehk Ungari kultuuri keskuse vahendusel. See on Tallinnas asuv Ungari riigi välisesindus, mille põhiülesanne on tutvustada siinsetele inimestele Ungari kultuuripärandit. Instituudi programmijuhi ­Siiri Erm-Nairismägi sõnutsi oli fotoseeria mullu sügisel väljas nende oma majaski ja pärast Pärnut jõuab see veel mitmesse Eesti paika.