Pärnu Postimehe Pärnu kesklinnas tehtud tänavaküsitluses tõdes Ülle, et tema perel on kodus varud olemas ning ta soovitab teistelgi olla ootamatusteks valmis. “Ei tea iial, mis juhtub: võib-olla on tulevikus poed tühjad või probleeme kaubaveoga,” mõtiskles ta.