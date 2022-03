Jääpurjetajate medalisadu jätkus EM-regatil

DN-klassis krooniti Vana Maailma tšempioniks vastne maailmameister Oskar Svensson Rootsist, hõbedale tuli võitja kaasmaalane Gustav Linden ja pronksi teenis pärnakas Rasmus Maalinn. Esikolmikule järgnesid hiidlane Jorgen Kuivonen, poolakas Mateusz Gigielewicz ja Tallinna noormees Melvin Aasav. Saaremaa merispordi seltsi lipu all seilanud noormeestest oli Daniel Rüütel üheksas, Georg Paomees 11. ja Karl Ader 12. Maalinna klubikaaslased Karel Ratnik, Andrias Sepp ja

Angus Aarna Ant said vastavalt 13., 14. ja 17. koha.

“Alles teist talve purjetava 12aastase Aroni trumbid on hea tuuletunnetus ja rajanägemine,” rääkis Pärnu jahtklubi purjespordikooli peatreener Elise Umb. „Rõõmu teeb, et Leene, Emma Mia ja Laura Marii on võimelised sõite võitma. Seekord sobisid kohati väga vaiksed tuuled kergekaalulistele sportlastele paremini ja Aron oskas oma eelise suurepäraselt ära kasutada.”