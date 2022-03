Garri Raagmaa ⟩ Kaheksa eurot ehk Mis kasu saab pärnumaalane kohalikust kõrgkoolist?

Tartu ülikoolil on Pärnus kolledž. Ju olete kuulnud. Ehk sedagi, et Pärnumaa omavalitsused toetavad kolledžit: teevad riigi tegemata tööd kõrghariduse ja teaduse rahastamisel. Iga Pärnumaa tööeas inimene maksis meile eelmisel aastal umbes viis eurot. Ju on huvitav teada, mida ta selle eest vastu sai.