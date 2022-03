60aastane ­triatleet kompab võimete piire

“Treenerit mul pole: guugeldan ja vaatan ise, kuidas koormusi tõsta ja langetada. Treeningumahud on praegu väga suured, sest täispikad Ironmanid on tulemas – nädalas teen 20–25 tundi ära,” tunnistas Lääts, kelle sõnutsi läheb praegu põhirõhk rattasõidule. “Seda on söögi alla ja peale. Ratas ei koorma nii palju liigeseid: minu vanuses on ju vigastused kerged tulema, kõik on kulunud. Tervist tuleb väga jälgida, et kuskilt midagi järele ei annaks.”