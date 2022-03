Kriisivaru hankimine on paras matemaatika. Millest elada, kui poodi enam ei pääse?

Männik seletab, et seitsme päeva toiduvaru luues tuleb kõigepealt lähtuda inimese päevasest kalorivajadusest. Naise puhul on see umbes 2000 kalorit päevas, mehe toiduvajadus on 2500 kalori ulatuses ja väikesel lapsel 1000 kalorit. Teismeliste puhul võiks arvestada 2000 kaloriga.