Huvikoolide noored teevad kontserdi Ukraina heaks

“Pärnus on kaks kultuuri valdkonna huvikooli, kust sirguvad professionaalsed interpreedid, muusikud, tantsijad, üldse inimesed, kellel on hinges meie ja ka muu maailma kultuur. Koos kunstiliste pädevuste arendamisega kasvavad meie huvikoolides noored, kes on tulevikus meie ühiskonna alustalad. Tõeliste vaba riigi kodani­kena, väärtustades võimalust ennast alati vabalt väljendada,” ­lausus Pärnu muusikakooli direktor Mall Türk.

“On hetki ja olukordi, kus ei saa vaikides nurgas seista ega ­oodata, et keegi teine meie eest kõneleks,” lisas Pärnu kunstide kooli direktor Kristel Kallau. “Praegu saame toetust ukrainlastele väljendada oma loomingu ja esinemisega, tehes seda südamest ja lootuses, et see pakub nii moraalset kui materiaalset tuge neile, kes on sõja­keerises, põgenenud või lausa meie linna juba kohale jõudnud.”