Druva püüab järjekordset meistritiitlit

Teisel kohal on 171,05 punktiga võistkond Ekspromt ja kolmas 158,48 punktiga Rakvere. Et neljandal kuni kuuendal kohal paiknevad tiimid kaotavad liidrile juba üle 75 punktiga, on Druval keeruline esikolmikust välja langeda. Sihiks on siiski järjekordne meistritiitel. “Võimalused on päris head,” hindas Oja Druva šansse enne kaht viimast ringi, kus kõik tiimid üksteisega veel kaks kaheksa jaotusega matši mängivad.