Parimaks tugiisikuks valiti Regiina Küünarpuu, kes veab eest Pärnus tegutsevat ettevõtet EHA ning tegeleb isiku- ja koduabi teenusega. “Abistamine on elu loomulik osa ja see vormis minust inimese, kes ma olen,” ütleb vastne laureaat. Tema tööandja on olnud AS Hoolekandeteenused ja praegugi lööb ta seal kaasa vabatahtlikuna. Tema “kliendid” on olnud eri­vajadustega inimesed, kodutud ja suurpered.