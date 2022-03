Emakeelepäev tuli Koidula kooli iluehmatusega

Betti Alveri luuletuste peast lugemisega jätkas kirjanduskohtumisel Andra Teede, kes enda jutu järgi ­ahmis Alveri loomingut endasse just sel ajal, kui ta ise oli samasugune gümnaasiuminoor. See oligi aeg, mil ta jõudis selgusele, et kirjandus on just see, mis teda paelub ja millega soovib end eluks ajaks siduda.