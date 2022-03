Koroonapassi kaotamine ning ööklubide avamine ja siseüritustel publiku piirarvu kaotamine toob aasta pärast hääli. Ometi ei piisa sellest võiduks. Jüri lootus mäng enda kasuks keerata on maskid kaotada. Jää on hakanud liikuma. Rõõmustavad spaad, mis on kaks aastat pidanud kiratsema. Kindlasti toob uus leevendus turiste Soomest ja Skandinaaviast. Loodetavasti saab hakata teenima ja uut rasva koguma.