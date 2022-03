Kuursaali ja Club Spice’i omanik Katrin Kartau ütles, et pärast pikka ootamist avavad peokohad rõõmuga taas uksed. Ta tunnistas siiski, et esialgu ei plaanita välisartiste veel esinema kutsuda, sest seoses Ukrainas toimuva sõjaga on olukord veidi ebakindel.