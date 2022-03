Puud soola ei päästa päeva

Tagavarad peavad olema, ent tasub säilitada kaine mõistus. Sõjauudiste taustal olen seni edasi lükanud osturetke “varu enne maru”, sest mõistus tõrgub uskumast, et ühel päeval võib olla hilja. Soolagi on vaid soolapurgi jagu.

Ostutuuriks vaimse ettevalmistuse kõrval on konks suuremates väljaminekuteski, mis on igapäevase toidu ja kütuse arvelt juba paisunud. Selge, et ees on karmid ajad: hinnaralli alles kogub tuure ja tooraine või klientuurinappuses ettevõtted pole veel uksi sulgenud. Kui lisatööd ei paista, tasub kuludele otsa vaadata, sest igaühe kukrul tuleb vabaduse hind eurohaaval kinni maksta.