Elise Umb: Kiirematel jääpurjetajatel on 100 sees

Umbi sõnutsi võtavad kiireimad alused välja üle 100 kilomeetri tunnis. Regulaarselt harrastab siin kandis talvist purjetamist üle kümne atleedi, kes annavad tooni kodustel ja välisvõistlustelgi. Isegi purjetamist tipptasemel harrastanud treeneri ütlust mööda on tegemist nišialaga, mille alla poolesaja osalejaga kogukonnas mängivad tähtsat roll pärnumaalased.

Kuidas tänavune hooaeg möödunud on, kas jääte rahule?

Oleme siiani olnud väga edukad. Ehkki tipud läksid Ice-Optimisti klassist edasi, tuli peale uus seltskond andekaid noori, kes võistlevad esikohtade pärast. Mõni neist on esimest hooaega, ent juba üllatasid Pärnumaa meistrivõistlustel asjatundjaidki.

Tulemused vastasid ootustele. Väga rahule jään noortega, kes saarlastega nina ninas punnisid ja kelle närvid külmana püsisid. Selline häälestatus andis meile saarerahva ees eelise. Väga hästi liikus Aron Poolma, kuid teisedki olid südid. Minule treenerina pole vahet, millise koha noor saab, peaasi, et iga sportlane enda tasemele alla ei jääks. Eraldi tähelepanu väärib alles kümnese Leene Väliste tase.

DN-klassis on väga kõva tegija Rasmus Maalinn, ilusasti on tänavu sõitnud Karel Ratnik. Ice-Optimist klassist läks vanuse tõttu välja Angeliina Maria Isabel Õunap, kes on väga hästi liikunud.