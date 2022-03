On äraütlemata uhke tunne, et maailm tuleb meile koju kätte, samal ajal püsib hinges ootusärevus: kas see, mille nimel Pärnu linn ja siinsed turismiettevõtjad on aastaid unistanud, vaeva näinud ja koos mitu puuda soola ära söönud, ikka õnnestub tehtud töö ja lootuste vääriliselt?