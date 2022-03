Vene trollid külvavad ühismeedias valet ja vaenu

Kuidas me aru saame, et käimas on infosõda?

Tänapäeval on tõesti nii, et sõda peetakse kõikvõimalikes sfäärides. Olgu see majandus- või diplomaatiline sõda või infosõda. Kui need tulemust ei anna, võibki juhtuda, et lõppkokkuvõttes minnakse kuuma sõja ehk kineetilise konflikti algatamiseni, mida me näeme praegu Ukrainas.

Tegelikult on infosõda kestnud juba mõnda aega. Venemaa on oma propagandaga püüdnud mõjutada eelkõige Eesti muukeelseid elanikke. Peab tunnistama, et ta on suutnud luua endale võrdlemisi mugava tsooni, kus ta on saanud enda infot nii telekanalite kui sotsiaalmeedia kaudu levitada.