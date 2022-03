Tööpakkumisi sõjapõgenikele leidub praegu rohkem kui tööotsijaid

Töötukassa Pärnumaa osakonna juhataja Gerli Metsa andmeil on eilse seisuga nende poole pöördunud 134 tööandjat, kes on märku andnud oma valmisolekust tööle võtta ka Ukraina sõjapõgenikke. Igal tööandjal on keskmiselt pakkuda kaks kuni neli töökohta, mõnel rohkemgi. “Pakkumisi on seega päris palju ja meie anname endast parima, et tööotsijad ja -andjad omavahel kokku viia,” lausus Mets.