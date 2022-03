Pärlid ja maitsetused Pärnu linnapildis

“See on väga ilus näide,” osutab Hansumäe Kanali tänava alguses kollasele majale. Säilinud on algne, imeilus uks ja algupärane varikatus selle kohal. Majaseinu katab vana lai laudis. Akende küljes on säilinud luukide kinnitusklambrid. Vaid aknaluugid on puudu. “Originaalaknad, mis on vana klaasiga, juhin tähelepanu. Vaata, klaas elab,” viitab teejuht.