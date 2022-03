Kas teie kodukoht vajaks uut volleplatsi?

Tänavu tehakse korda kümme Eesti palliplatsi. Kuus neist valib välja žürii ja neli selgub veebihääletusel. Nõnda jõutakse sel suvel projekti raames 130 väljakuni, mis on aastate jooksul korrastatud või rajatud.

Võistlusele on oodatud osalema taotlejad, kes on valmis platsi igal aastal hooldama. Väljakul peab olema avalik ligipääs ja see peab asuma ohutus kohas.